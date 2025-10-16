34年ぶりとなる大相撲ロンドン公演が15日から始まりました。5000人を超える観客が熱狂する中、石川県津幡町出身の横綱・大の里は鮮やかな投げ技を披露しました。5日間にわたって行われる大相撲ロンドン公演初日、会場の「ロイヤル・アルバート・ホール」の土俵では、公演中の興行の成功などを祈願する「土俵祭」が執り行われました。会場の前では大の里をはじめ力士たちが記念撮影に応じ、ホールの入り口には、力士の姿を一目見よ