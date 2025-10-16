ソフトバンクは、M5チップを搭載した新型iPad Proを10月22日に発売する。予約受付は、10月17日8時からオンラインショップおよびiPad取扱店で開始される。 iPad Pro（M5）は、高性能なM5チップを採用し、前世代のiPad Pro（M4）と比べて最大3.5倍のAIパフォーマンスを実現する。さらに、アップル設計のN1チップを搭載してWi-Fi 7に対応。加えてC1Xモデムを備え、モバイルデータ通信速度も最大50％向上している