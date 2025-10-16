日本維新の会代表で大阪府知事の吉村洋文氏が１６日放送のフジテレビ系情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・午後２時４８分）に生出演。１５日に自民党の高市早苗新総裁と会談。連立を見据えた政策協議に入る方針を示したことについて様々に言及した。この日、「実は自民と維新を足しても過半数行かないんですよ。衆議院も参議院も」と話し出すと「そうしたら国民民主党も年収の壁とか、多くの有権者の方が期待