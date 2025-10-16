北海道恵庭市の国道で９月に発生した多重ひき逃げ事件で、車９台と衝突し４人に軽傷を負わせ逃走したとして、３３歳の男が再逮捕されました。恵庭市の今北知宏容疑者は９月２５日、恵庭市の国道で乗用車を運転中、車９台と衝突し男女４人に軽傷を負わせ逃走した疑いが持たれています。警察によりますと、今北容疑者は乗用車１台と衝突した後およそ６００メートル逃走し、別の車８台に自分の車を衝突させたということです。