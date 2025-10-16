CSファイナルS第3戦の予告先発が公示され、初戦を落としたDeNAはアンソニー・ケイ投手（30）が先発。阪神の高橋遥人投手（29）との好左腕対決となる。ケイは今季の阪神戦にカード別最多となる8試合に先発。打線の援護に恵まれず1勝2敗ながら、計53回で失点はわずか5。防御率0.85と驚異的な数字を残している「隠れ虎キラー」だ。11日の巨人とのCSファーストS初戦の先発を任され、7回2安打2失点の力投で勝利に導いた頼れる助っ