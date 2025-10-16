１０月１８日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル）に出走するスペルーチェ（牡、父レイデオロ）の母は新馬戦から無傷３連勝で阪神ＪＦを制したレーヴディソールだ。函館でゲート試験に合格後は北海道のノーザンファーム早来で成長を促され、宮田調教師は「２０キロほどボリュームアップして美浦に入厩できましたし、すごくいい成長をしてくれました」と目を細めた。良血らしく調教の動きも上々で、美浦・Ｗコースでの１