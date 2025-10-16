県が公文書を不開示したことに不服を申し立てた周南市の男性の訴えで、山口地裁は今月8日、県の不開示決定を取り消し、慰謝料1万円の支払いを命じました。判決などによりますと男性は「前」副知事による公職選挙法違反の調査報告書を見る中で、公用メールが悪用されていたと考え、現在、公用メールが正しく運用されているのかどうか確認するため、いまの副知事が公用パソコンで送受信した2022年度の電子メール89