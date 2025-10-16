◇阪神大学野球秋季リーグ優勝決定プレーオフ天理大3―4大産大（2025年10月16日シティ信金スタジアム）天理大は大産大との優勝決定プレーオフで延長10回サヨナラ負けを喫し、2季ぶりのリーグ優勝には手が届かなかった。来秋ドラフト候補に挙がる先発・的場吏玖（3年）が、試合をつくった。最速147キロ右腕は1―0の初回に2与四球で1死一、二塁のピンチを招いたものの、動じない。今秋ドラフト候補の4番・小出望那（4年