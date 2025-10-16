１０月１９日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル）でヴァロンブローサ（牡２歳、栗東・池添学厩舎、父コントレイル）が初陣を迎える。半兄は２１年スプリングＳを制したヴィクティファルス。「順調に来ましたし、力は出せると思います」と池添調教師は評価した。「兄は早い時期から動きましたが、タイプが違うかも知れない」ともジャッジしたトレーナー。この日はＣＷコースで７ハロン９９秒４―１１秒６。３頭併せの真