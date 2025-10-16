元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が16日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、連立入りを巡る日本維新の会の吉村洋文代表と国民民主党の玉木雄一郎代表を比較した。玉木氏は立憲民主党から首相指名選挙での一本化を打診されたものの、基本政策での隔たりを理由に消極的な姿勢を見せていた。また自民からの首班指名選挙での協力を依頼され、その先