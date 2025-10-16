第1ラウンド、7アンダーで4位の竹田麗央＝韓国・海南パインビーチ・リンクス（共同）【海南（韓国南西部）共同】米女子ゴルフのBMW女子選手権第1日は16日、韓国南西部・海南のパインビーチ・リンクス（パー72）で行われ、竹田麗央が65で回り、首位と3打差の4位と好スタートを切った。馬場咲希が66で7位につけた。67で回った岩井明愛と畑岡奈紗が12位で、68の山下美夢有と勝みなみが22位となった。岩井千怜は69の33位、吉田優利