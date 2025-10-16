子供に「不審者に気をつけなさい」と声をかけ、防犯ブザーやGPSを持たせて安心していませんか。実は、これだけでは子供を守れないと専門家は指摘します。鍵となるのは「危ない人」ではなく、「危ない場所」。親が知っておきたい“本当の防犯”とは。 ■「不審者に気をつけなさい」は間違い！？ 子供に「不審者に気をつけなさい」と声をかけ、防犯ブザーやGPSを持たせ、防犯標語「いかのおすし」を覚えさ