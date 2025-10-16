巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が１６日にジャイアンツ球場で報道陣の取材に応じ、今シーズンを振り返った。中日から巨人に移籍したマルティネスは今季、「巨人の新守護神」としてチームに貢献した。５８試合に登板し、防御率は１・１１、キャリアハイの４６セーブを達成。２年連続３度目となるセーブ王を獲得した。１２日に行われたクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージ・ＤｅＮＡ戦（横浜）では５