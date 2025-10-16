パドレスで２シーズン指揮を執ったマイク・シルト監督（５７）が電撃辞任し、混乱が広がっている。任期を２年残しての退任を受け、米メディアの間ではシルト氏が就任する前の最終候補だったライアン・フラーティ氏（カブスベンチコーチ）、５月までオリオールズで監督を務めたブランドン・ハイド氏、さらには現役投手のダルビッシュなど、さまざまな名前が取りざたされている。そうした中、地元サンディエゴの番組「カプラン