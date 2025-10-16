【あす17日（金）全国天気】・ポイント全国的に晴天からっとした陽気絶好の洗濯日和東京都心の晴天は1週間ぶり九州や沖縄は真夏日続出あす17日（金）は、低気圧や前線が東へ抜け、全国的に晴れる所が多くなるでしょう。大陸からの高気圧に覆われますので、湿度も下がり、からっとした絶好の洗濯日和となりそうです。東京都心で晴れるのは、1週間ぶりとなります（日照時間5時間以上）。ただ北海道は雲が取れにくいかもしれま