高校生のそば打ち技術を競う大会で日本一に輝いた2つの高校の生徒たちが16日、県庁を訪れ、教育長に結果を報告しました。長野吉田高校 戸隠分校そば部長田桃子さん「昨年に続いての優勝となり、2連覇を達成することができました」県教育委員会の武田教育長を表敬訪問したのは、長野市の「長野吉田高校戸隠分校」と下高井郡・木島平村の「下高井農林高校」のそば部の生徒たちです。今年7月に群馬県で開かれた全国の高校生がそば打ち