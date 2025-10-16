１６日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２２．０９ポイント（０．０９％）安の２５８８８．５１ポイントと小反落する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は８．５５ポイント（０．０９％）高の９２５９．４６ポイントと小幅に続伸した。売買代金は２７５４億３１２０万香港ドル（約５兆３５４３億円）に縮小している（１５日は３１５８億１３２０万香港ドル）。投資家