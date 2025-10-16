国民民主党の玉木雄一郎代表が１６日、ＴＢＳ「ひるおび」に生出演した。国会首相指名選挙に向け、立憲民主党が提起し、玉木氏を首相候補に立てることも視野に１５日に立国維の３野党代表会談が行われたが、その直後、自民・高市早苗総裁と維新・吉村洋文代表が会談し、連立政権に向けた政策協議を行うことで同意した。【衆院会派（８日現在、過半数２３３）】自民１９６立憲１４８維新３５国民２７公明２４国民