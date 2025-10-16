宝酒造が値上げする「松竹梅白壁蔵『澪』」の300ミリリットル宝酒造（京都市）は16日、日本酒や料理酒、業務用調味料など132商品を来年2月1日出荷分から値上げすると発表した。原料のコメ価格の高騰に加え、資材や物流費の上昇が要因。平均で8.8％高くなる見込み。スパークリング日本酒「松竹梅白壁蔵『澪』」300ミリリットルの参考小売価格は567円から637円に、「タカラ料理のための清酒」1.8リットルは1356円から1419円とす