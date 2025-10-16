広島市東区で14日、高齢女性の遺体が見つかり、警察は殺人事件として捜査し現在、関与したとみられる男から話を聞いています。警察などによりますと、14日午後7時15分ごろ、広島市東区戸坂山根にある住宅から通報があり、駆け付けた警察官が土井鈴江さん（71）の遺体を発見しました。現場付近の住民は「消防車来て、警察車両来て救急車来てだったので、規制線張ってあるしなんか大ごとなんかなというのはありましたけど」と当時の