旅客機事故を想定した訓練で、機内から救出された負傷者役＝16日午後、成田空港成田空港で16日、旅客機が着陸に失敗して多数の負傷者が出たとの想定で、実際の機体を使った大規模な訓練が行われた。成田国際空港会社（NAA）や地元消防など約千人が参加。時折雨が降る中、迅速に消火や救護活動する手順を確認した。訓練は航空機の整備地区で、中型旅客機ボーイング787を使用。平日の昼間、着陸時に下降気流でバランスを崩しエン