記者会見する日銀の田村直樹審議委員＝16日午後、那覇市日銀の田村直樹審議委員は16日、那覇市で講演し、物価の上振れリスクが膨らんでいるとして「利上げを判断するべき局面に来ている」と強調した。急激な物価上昇が起きた場合に急速な利上げに追い込まれることを避けるためと説明。講演後の記者会見では「金融緩和の度合いを調整して、リスクに備えるべきだ」と訴えた。田村氏は9月の金融政策決定会合で利上げを提案したが