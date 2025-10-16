握手するフランスのボンヌ大統領外交補佐官（左）と中国の王毅外相＝15日、中国浙江省杭州市（新華社＝共同）【北京共同】中国の王毅外相は15日、浙江省杭州でフランスのボンヌ大統領外交補佐官と戦略対話を実施し、ハイレベルの往来や経済協力の強化を働きかけた。中国外務省が16日発表した。トランプ米政権との貿易摩擦を抱える中、王氏はイタリアやスペインなどの高官と会談を重ね、欧州に接近している。フランスとの戦略対