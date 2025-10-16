災害時などに活用しようと、KDDIはAIを搭載したドローンを石川県に常備し、飛行実験を始めました。【映像】AI搭載ドローンの飛行実験の様子「離陸が完了し、自動飛行が開始されました」（ドローンのオペレーター）AIを搭載したドローンは、障害物を感知して避けることができます。暗闇でも飛行でき、遠く離れたところから1人で同時に複数台を操作することも可能だということです。KDDIは、災害が起きた際に現場をいち早く確