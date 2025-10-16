自民党の高市総裁は、連立政権を見据えて行っていた日本維新の会の藤田共同代表との政策協議を終えました。最新情報を自民党本部から、フジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。高市総裁は協議が行われた国会を出たあと、自民党本部に戻り、役員らに協議の進捗を説明しました。16日午後3時から始まった維新との協議は約1時間10分にわたり行われ、高市総裁は終了後、笑顔で部屋をあとにしました。その後、午後4時20分