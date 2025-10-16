アメリカのベッセント財務長官は、加藤財務大臣と会談し、日本に対しロシア産エネルギーの輸入をやめるよう求めたと明らかにしました。【映像】加藤財務大臣は 露産エネルギーの輸入停止 言及避けるベッセント財務長官は15日、ワシントンを訪問中の加藤財務大臣と会談し、日本による対米投資について議論しました。さらに、日本がロシア産エネルギーの輸入をやめることを期待していると伝えたと、SNSで明らかにしました。