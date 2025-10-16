地域政党「都民ファーストの会」代表の森村隆行・東京都議は１６日、２０２７年春の統一地方選で１００人程度の候補者擁立を目指す考えを明らかにした。このうち区市町村議選の候補者約５０人を発掘・育成する「政治塾」を来年４月に開講する。都民ファーストの会の代表補佐を務める作家の乙武洋匡氏（４９）を中心に塾を運営し、区市町村議として即戦力で活躍できる人材の養成を目標に掲げる。受講は有料で、１月からインター