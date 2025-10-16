NATO（＝北大西洋条約機構）は、アメリカ製兵器などを購入してウクライナに供与する枠組みに加盟国の半数以上が参加を表明したと明らかにしました。【映像】米・ヘグセス国防長官のコメントNATOは15日、ベルギーのブリュッセルで国防相会合を開きました。ルッテ事務総長は会合後の会見で、アメリカ製兵器などを購入し、ウクライナに供与する枠組みに、32の加盟国のうち16カ国以上が参加を表明していると述べました。今年9