Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」から、遊び心あふれる冬の新作のど飴が10月16日（木）より全国店舗と公式サイトで発売♡清涼感とまろやかさを両立した「潤いミックス」740円（税込）や、ハーブとフルーツ×ひんやりパウダーで爽快感たっぷりの「潤いドロップミックス」740円（税込）など、健康を気遣う贈り物や自分へのリフレッシュにぴったりです♪ 遊び心満点♡ユニークな冬の