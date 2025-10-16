「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）初戦を勝利し２勝０敗の阪神は、前川が「６番・左翼」で、小幡が「８番・遊撃」で今ステージ初スタメン。リーグ最優秀防御率の才木が先発する。試合開始は１８時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。【ＤｅＮＡ】１番・右翼蝦名２番・中堅桑原３番・左翼佐野４番・三塁筒香５番・一塁牧６番・捕手山本７番