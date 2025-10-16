半年間の会期を終えて13日に閉幕した大阪・関西万博について、警察庁の楠長官は「警察としての責務を果たすことができたのではないか」と振り返りました。【映像】大阪万博・地下鉄の運休で帰宅困難となった来場者たち「来場者の安全と万博の円滑な運営を確保するという万博開催国の警察としての責務を無事果たすことができたのではないか」（警察庁・楠芳伸長官）一般入場者が2500万人を超え、13日に閉幕した万博について、警