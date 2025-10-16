中国が「氷のシルクロード」と命名し、開発を進める北極海航路を通った貨物船が、初めてイギリスへと到着しました。【映像】貨物船にコンテナを積む様子国営の新華社通信によりますと、先月23日に中国東部・浙江省寧波の港を出発した貨物船は4000個のコンテナを積み、20日かけてイギリス・フェリクストウの港に到着しました。列車を使った場合は25日、スエズ運河を使った場合は40日かかるのに比べて、日数を大幅に短縮できる