参加者がスコアに応じて募金をする、北陸ウェルフェアゴルフトーナメントがきょう、小矢部市で開かれました。 ゴルフ倶楽部ゴールドウインで開かれた大会には、大会競技副委員長を務める富山市出身の森口祐子プロなど、県の内外から118人が参加しました。この大会は、障害者福祉への理解を深めようと1999年から毎年開かれていて、第1回大会から顧問を務めた三笠宮𥶡仁さまの遺志を受け継いでいます。大会で