女優宮〓あおい（39）が15日放送のフジテレビ系「週刊ナイナイミュージック」（水曜午後11時）にVTR出演。「生涯ヘビロテランキング」の1位の楽曲を紹介した。宮〓が選んだ楽曲はハナレグミの「家族の風景」。「人生で一番聴いている曲だと思います。声が好きです」と語った。「10代半ばくらいに友人から勧められて、20年以上聴いていても変わらずすてきな曲だなって思うから。歌詞もそうなんだけど、永積（崇）さんの声がとにかく