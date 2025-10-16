◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第2戦ソフトバンク―日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）リーグ覇者のソフトバンクは本拠地で日本ハムを迎え撃つ。2勝（アドバンテージによる1勝を含む）のソフトバンクが勝てば、日本シリーズ進出に王手をかける。野手は2日連続で同じオーダーで臨む。先発は有原航平。【ソフトバンクの日本ハム戦スタメン】1左柳田悠岐2右柳町達3三