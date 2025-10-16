日本代表ユニフォーム姿でピッチに降臨サッカー好きで知られる元日向坂46のメンバーが、SNSで14日のサッカー日本代表の歴史的勝利に触れ、反響を呼んでいる。「ブラジルに歴史的初勝利！」「日本が3-2で歴史的勝利を収めました。この素晴らしき日に、最高の試合に、中継で参加させていただけて本当に光栄です！」とつづり、Xとインスタグラムでオフショットを披露したのは影山優佳(24)。影山はテレビ朝日で放送された国際親