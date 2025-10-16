日本サッカー協会は10月16日、11月14日に豊田スタジアムで開催されるキリンチャレンジカップにおいて、日本代表がガーナ代表と対戦すると発表した。11月18日に国立競技場でボリビアと戦うことは決まっていたが、もう１試合の相手は未定となっていた。FIFAランキングは日本が19位なのに対し、ガーナは75位。アフリカ予選を突破し、すでに北中米ワールドカップ出場を決めている。 今月14日にブラジルを３−２で初めて破