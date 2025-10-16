◇阪神大学野球秋季リーグ優勝決定プレーオフ大産大4―3天理大（2025年10月16日シティ信金スタジアム）大産大が天理大との優勝決定プレーオフを制し、2季連続12度目のリーグ優勝を決めた。春秋連覇は同校初。明治神宮大会（11月14日開幕、神宮）出場2枠をかけ、31日から関西地区大学野球選手権（GOSANDO南港）に出場する。リーグ戦はともに8勝2敗、24ポイントで並んだ。直接対決も1勝1敗の五分だった。2季連続のリーグ