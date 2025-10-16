ＮＨＫ大阪放送局は１６日、同局で、平匠子局長が定例の記者会見を行った。会見では今後放送予定の番組を発表。ＮＨＫ大阪放送局（通称ＢＫ、コールサインがＪＯＢＫ）が今年、前身の社団法人大阪放送局での放送開始から１００年を迎えたことを記念し、特番「ＢＫ１００年大コント祭り」を放送する（関西地方、総合テレビで１１月２８日・後７時５７分〜８時４２分）。コントのテーマは、同局の名物番組「バラエティー生活笑