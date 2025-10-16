Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ宮大樹（２９）が、１９日のアウェー・富山戦で８試合ぶりに戦線復帰する可能性が１６日、浮上した。宮の沢で行われた紅白戦で主力組にも入り、体を張って守り、大声で周囲を動かすなど、存在を示した。８月９日の長崎戦で右太もも裏を肉離れした。９月２５日に部分合流を果たし、状態向上を図ってきたが、患部の状態が思わしくなく、今月１２日の紅白戦でのプレーは回避した。目標に定めてきた