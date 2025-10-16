◆テニス▽木下グループ・ジャパン・オープン女子第４日（１６日、大阪・モリタテニスセンターうつぼ）４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位で第１シードの大坂なおみ（フリー）のシングルス準々決勝は、１７日のセンターコート第２試合に組み込まれた。第１試合は午前１１時半の開始予定だ。大坂は、同４７位のジャクリネ・クリスティアン（ルーマニア）と対戦する。両者は初対戦。大坂は、１５日に行われた２回戦