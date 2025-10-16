１７日に甲子園で行われる「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・最終ステージ第３戦」の予告先発が発表された。ＤｅＮＡはアンソニー・ケイ投手が先発し、阪神・高橋遥人投手と投げ合う。レギュラーシーズンは２４登板で９勝６敗、防御率１・７４をマークした助っ人左腕は、阪神戦８試合で１勝２敗も防御率は０・８５。甲子園では３試合で防御率１・４２だった。「今までやってきたことを再現することに変わ