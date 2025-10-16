◆米女子プロゴルフツアーＢＭＷ女子選手権第１日（１６日、韓国・パインビーチＧＬ＝６７８５ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）が８バーディー、１ボギーの７アンダー６５をマークし、首位と３打差の４位と好発進した。２０歳の馬場咲希（サントリー）は７バーディー、１ボギーの６アンダー６６で７位と好スタートを切った。岩井明愛（あきえ、ホンダ）、畑岡奈紗（アビームコン