来週は北日本を中心にこの時期としては強い寒気が流れ込み、季節が進むでしょう。北海道では平地でも雪が降る可能性があります。タイヤを冬用に変えるなど冬支度をしましょう。今日16日は九州や沖縄で30℃超の真夏日今日16日(木)は、日本海を進む低気圧や前線、湿った空気の影響で北海道から九州北部にかけて曇りや雨となりました。一方、晴れた九州南部や沖縄では、気温が上昇しました。那覇市では午前9時前には30℃を超えて、今