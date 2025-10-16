香川県警察本部 香川県警は16日、高知県香南市の自衛官の男（23）を詐欺の疑いで逮捕しました。調べによりますと、男は7月17日から25日までの間、香川県在住の女性（23）にLINEの通話機能などを使って「俺は投資の知識もあるから、お金を預けてくれたら運用して増やすことができるよ」「13万やと毎月3万くらいやね」などと嘘を言い、男の口座に現金10万円を振り込ませた疑いです。警察によりますと、女性は男とマッチング