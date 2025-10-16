ウンシュ・ベルギー中銀総裁 サービス部門のインフレは引き続き監視が必要 我々は基本的に目標を達成しており、その後はリスクのバランスに関する議論となる リスクは概ね均衡、上振れ・下振れのいずれにも重大なリスクは見られない 選択を迫られるなら、ユーロ高、安価な中国輸入品、依然弱い経済を背景に、やや下振れリスクが大きいと見る （ＣＮＢＣヨーロッパ）