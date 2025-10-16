通貨オプションボラティリティー ドル円１週間は９．４％付近、上昇一服 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.435.907.626.40 1MO9.696.517.926.77 3MO9.566.688.197.25 6MO9.606.798.507.44 9MO9.616.918.697.64 1YR9.627.028.857.77 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.288.646.90 1MO8