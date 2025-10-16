ドル円一時１５１．３８レベルまで上昇、自民・維新との政策協議で＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時151.38レベルまで高値を伸ばした。自民と維新との政策協議が行われ、双方から「多くの共通点を見出した」との認識を示している。ロンドン勢はこの報道に円売りで反応したようだ。ただ、双方の政策協議はまだ合意には遠いようだ。維新は、企業団体献金の禁止について「旗を降ろすつもりはない」としている。あすも協