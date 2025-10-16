ブリュワーズのマーフィー監督が日本時間16日、ドジャースとのア・リーグ優勝決定シリーズ第3戦に向けて会見に出席しました。山本由伸投手など絶好調のドジャース先発陣を前に、2連敗中のブリュワーズ。そんな選手たちへ言葉ではなく文字でメッセージを送ったというマーフィー監督は、「それは励みになるし、心からのものだ。時には声に出すより、30秒で読める簡潔なメッセージを書き留める方が効果的だ。そう、心のこもった言葉を