30年前に東京・大田区で起きた強盗致傷事件を巡って、警視庁は16日、フィリピンから強制送還された62歳の男を逮捕しました。警視庁によりますと、相原久仁雄容疑者は1995年、大田区蒲田のゲーム喫茶に男2人と押し入り、経営者の男性にナイフを突きつけたうえで、蹴るなどしてケガをさせ、現金およそ70万円を奪った疑いがもたれています。男2人は事件当日に逮捕されましたが、相原容疑者はフィリピンに出国し、現地で指圧の仕事など